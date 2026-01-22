ロッテは２２日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。新人選手からはドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎、同２位・毛利海大投手（２２）＝明大、同５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運、同７位・大聖投手（２３）＝ホンダ鈴鹿＝の４選手が１軍キャンプ帯同となった。

最速１６１キロ右腕の大聖は「素直に嬉しいです」と喜んだ。「真っ直ぐに自信があるので、そこをまず評価してもらえたらいいかなっていうのと、プロの打者と対戦になっていくので、今何が足りてないっていうのを確認しながら、この１年どういう感じでやっていくのかっていうのを確かめながらやっていきたい」と抱負を語った。

この日はブルペンに入り、新人合同自主トレで初めて捕手を座らせて２１球を投げた。「久々のピッチングであんまり良くなかったんで、感覚的にはしっかりこれから数増やして、しっかり自分の持ち味出していけるようにやっていきたいなとは思ってます」と話した。

酒は強いが禁酒する。「オフシーズンしか飲まないって自分では決めてるんで、食事でしっかり体調整えないと１年間始まるんで」と言う。本来は麦焼酎を中心に「ガッツリ飲める」と言うが、アマチュア時代からシーズン中は「基本的にはほとんど飲まないっす」と明かした。

優勝すればビールかけが恒例行事。「たらふく飲めますね」と笑顔を見せる。「優勝できたらもうほんとにどんだけ飲んでもいいかなと思うので、まずそこに貢献できるように自分のできることをしないといけない」と誓いを立てた。