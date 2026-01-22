絶対に外さないと思う「千葉県のお土産」ランキング！ 2位「チーバくんサブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ご当地キャラのものをもらうと反応に困らないのでご当地キャラがいいと思ったから」（20代女性／広島県）、「千葉っぽいし、サブレが嫌いな人はいないと思うから」（30代女性／神奈川県）、「千葉県のマスコット『チーバくん』がプリントされた見た目の良さ＆話題性バツグン」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「千葉＝落花生のイメージが強く、県外の人にも分かりやすい。見た目がかわいく話題にしやすい上、味もしっかりおいしい。個包装で配りやすく、定番として安心して選べる」（30代女性／秋田県）、「千葉土産の代表格」（30代回答しない／愛知県）、「個包装のパッケージのイラストが可愛い。最中は年配の方に人気のイメージがありますが、これなら子どもも喜ぶし名産の落花生を利用した千葉県産らしさが伝わるお土産」（30代女性／その他）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／42票2位にランクインしたのは千葉県産の落花生が香るサクサク生地に、千葉県のご当地キャラクター「チーバくん」を印字したサブレー。個包装で配りやすく、一目で千葉土産とわかるパッケージも魅力です。素材の味を活かした素朴な美味しさが幅広い層に喜ばれます。
1位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／67票堂々の1位は成田の老舗なごみの米屋が手掛ける、落花生の形が愛らしい「ぴーなっつ最中」でした。落花生の甘煮を練り込んだ風味豊かな餡は、上品な甘さと香ばしさが絶妙です。キャラクター「ぴーちゃん」の包装も可愛く、千葉を代表する銘菓として票を集めました。
