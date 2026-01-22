「FUSO」ブランドを継承した国内一貫体制！ フォックスコンと挑む公共交通の脱炭素化

日本の商用車市場を牽引してきた三菱ふそうと、台湾の巨大テクノロジー企業、Foxconn（フォックスコン）。

この異色のタッグが、日本のバス市場に大きな変革をもたらそうとしています。

両社は2025年8月にZEVバスの共同開発に向けた基本合意を締結していましたが、今回さらに一歩踏み込み、2026年1月22日、共同で新会社を設立することで最終合意に達したと発表しました。

新会社の本社は神奈川県川崎市に置かれ、2026年後半の設立を予定しています。

なお新会社の最高経営責任者（CEO）には、三菱ふそうトラック・バス バス事業本部長の高羅克人氏が就任する予定です。

本協業の最大の目的は、急速に進むモビリティの脱炭素化に対応することです。

三菱ふそうが長年培ってきたバスの設計・製造ノウハウと、フォックスコンが得意とするZEV技術やグローバルな調達ネットワークを組み合わせることで、次世代の公共交通インフラを支える車両を生み出していく方針です。

注目すべきは、新会社が「バス専業メーカー」として、開発から製造、販売までを日本国内で完結させる点です。

車両は富山市にある既存の三菱ふそうバス製造の工場で生産され、信頼ある「FUSO」ブランドとして展開されます。

日本の道路環境や法規制、そして公共交通事業者が求める細やかなニーズに対し、国内に拠点を置くことで迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えます。

一方で、フォックスコンの高度なデジタル技術を注入することで、従来よりも開発サイクルを短縮し、コスト競争力の高い車両供給を目指します。

また、ZEVバスの普及に全力を挙げる一方で、現在主流であるディーゼルエンジン（ICE）車両の改良も継続し、多様な市場ニーズに応える構えです。

本合意には、FUSOブランドのバス事業強化を目的として、それぞれの子会社である三菱ふそうバス製造とFoxtron Vehicle Technologies(フォックストロン）が、フォックストロンが開発した電気大型バス「MODEL T」および電気小型バス「MODEL U」を皮切りに、ZEV バスの開発、生産、サプライチェーンマネジメント、販売において協力するという内容も含まれています。

急速に変化するバス市場において多様なニーズに応える製品を提供し、持続的な事業成長を実現するべく、三菱ふそう、三菱ふそうバス製造、フォックスコン、フォックストロンの4社は本合意を起点として、FUSOブランドの強化と新たな日本製のバスの開発に向けた将来のビジネスモデルを検討するとしています。

●経営陣が語る「新会社」への期待と戦略的意義

今回の合意に際し、三菱ふそうの代表取締役社長・CEOであるカール・デッペン氏は、次のように期待を寄せます。

「本協業は、両社の強みを結集し、バス事業における変革を一層加速させるものです。長年にわたり培ってきた豊富な経験と技術的知見を融合することで、公共交通分野における最先端のソリューションを提供し、日本国内のみならず海外においても、持続可能な社会の実現に貢献してまいります」

また、フォックスコンの電気自動車事業最高戦略責任者（CSO）である関潤氏は、同社のスピード感を強調します。

「モビリティは我々にとって戦略的な優先事項です。本協業は、日本の交通エコシステムに対し包括的な電動化ソリューションを提供するものです。この取り組みにより、開発サイクルを大幅に短縮し、コスト効率を向上させることができます」

さらに、新会社のCEOに就任予定の高羅克人氏は、新会社のアイデンティティについてこう語りました。

「新会社は、両社の企業文化を融合し、日本が誇るものづくりの精神と、フォックスコンの俊敏性および高い技術力を掛け合わせていきます。両社がすでに有する幅広いパートナーシップを踏まえ、今後は先進技術の分野において、さらに広範な協業の可能性が生まれるものと期待しています。

私たちは、従来の内燃機関（ICE）技術の継続的な改良にとどまらず、ゼロエミッション輸送の推進や、三菱ふそうのバス事業をデジタル化・電動化の新たな時代へと導くことで、お客様の期待に応えていきます」

※ ※ ※

新会社の設立は、単なる二企業の提携に留まらず、日本の公共交通が抱える課題解決への一助となる可能性を秘めています。電動化が遅れていると言われる日本のバス市場において、世界トップクラスの生産技術を持つフォックスコンの参入は、普及の起爆剤となるでしょう。

三菱ふそうが持つ全国の販売・サービス網と、フォックスコンのスマートシティ戦略が融合すれば、単なる「車両の販売」を超えた、新しい移動の形が見えてくるかもしれません。

2026年後半の始動に向け、この新連合がどのような革新的なバスを日本の路上に送り出すのか、その動向に注目が集まっています。