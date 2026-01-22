¥É·³¤Ï¤Ê¤¼380²¯±ß¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¡©¡¡Ç¦¤Ó´ó¤ë¡È±¢¤ê¡É¡Ä´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö-9¡×
¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï2022Ç¯¤ËGG¾Þ³ÍÆÀ¡ÄÁö¹¶¼é¤ËÁí¹çÎÏ¤Ç¾¡Éé
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÉ®Æ¬¤Ëµð³Û·ÀÌó¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤â¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²«¶â»þÂå¤òëð²Î¤¹¤ëºÇ¶¯·³ÃÄ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤òµá¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡Ö¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²æ¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤FA¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤«¤é³ÍÆÀ¤Î±½¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÉ¬Í×À¡É¤Ï³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÄãÌÂ¤À¡£2024Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥ª¤Ï33ËÜÎÝÂÇ¡õ99ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò´õË¾¡£3Ç¯6600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó104²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê°²½¡£²¿¤è¤ê±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¼éÈ÷¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¡ÖOAA¡×¡Ê¼éÈ÷¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤Ï³°Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È6°Ì¤Î-9¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÍøÆÀ¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2023Ç¯¤Ï30ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò±¦Íã¡¢¥Æ¥ª¤òº¸Íã¤Ë²ó¤¹¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼éÈ÷ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ê¥Æ¥ª¤ÎÂÇ·âÉü³è¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«31ºÐ¡Ä¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Ç20Âå¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤À¤±
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡È¹âÎð²½¡É¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢1ÈÖ¤ÎÂçÃ«¤¬31ºÐ¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï33ºÐ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï36ºÐ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê25ºÐ¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ¼çÎÏÁ´°÷¤¬30Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ïºòµ¨ÂÇ·âÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï»é¤Î¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¿·ÄÄÂå¼Õ¡×¤òÂ¥¤¹ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1998¡Á2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ç¯Ï¢Â³À©ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«8¥Á¡¼¥à¡£21À¤µª¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ËÄ©¤à¸¢Íø¤â¡¢Ì¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢º£¸å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ©¤à¸¢Íø¤òÆÀ¤¿º£¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï²áµî¤ÎÀ®¸ù¤Ë°Â½»¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¡Èº£¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡ÖºÇ¶¯²¦Ä«¡×¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡½¡½¡£¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î°ì¼ê¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤¯¤·¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿°ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë