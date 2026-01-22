ËÜÌ¾¤«¤é²þÌ¾¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§...Ê¿»³¤¢¤äàÁø¶øÎ¨0.1¡óá´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡ÖÀäÂÐÊõÊª¤¸¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼¡¡42ºÐ·Þ¤¨¶á±Æ¤Ë¤âÃíÌÜ
Ä¶¥ì¥¢¤Ê¡Ö¹¬±¿¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¾è¼ÖµÇ°¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿»³¤¢¤ä¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÆüËÜ¸òÄÌ6,000Âæ¤Î¤¦¤Á7Âæ¤·¤«¤Ê¤¤ºù¿§¤Î¹ÔÅô(¤¢¤ó¤É¤ó)¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬±¿¤Î¡Èºù¤ËN¡É¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸òÄÌ¥¿¥¯¥·¡¼6000Âæ¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«7Âæ¤Û¤É¤Îºù¿§¤Î¹ÔÅô¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ì¥¢¤Ê¡Ö¹¬±¿¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢µÇ°¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨£±Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¹¬±¿¤¤¿¤Í¡×¡ÖÀäÂÐÊõÊª¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢13Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ê¿»³¤Ï¡¢1998Ç¯Âè23²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ö½÷Í¥ÃÂÀ¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ËÜÌ¾¤Î¡ÖÊ¿»³°½¡×¤Ç³èÆ°¡£03Ç¯¡¢·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤«¤é¡ÖÊ¿»³¤¢¤ä¡×¤Ë²þÌ¾¡£19Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£