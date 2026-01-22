¾®ß·À¬±Ù¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¿´î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ß·À¬±Ù¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯7·î´ü¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ç¡ÈÂ©»Ò¡ÉÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¡¦ÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ê12¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ÈÍèÅ¹¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¾®ß·À¬±Ù
¡¡Æ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ß·¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤ÏÄ«»³²È¤Ç¤¹¡Ù¤ÇÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿Å´ÂÀ¤¬¡¢¿·½ÉISETAN¤ÎAKAPAN¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÅ´ÂÀ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¡ÖÄ«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¾®ß·À¬±Ù
¡¡Æ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ß·¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤ÏÄ«»³²È¤Ç¤¹¡Ù¤ÇÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿Å´ÂÀ¤¬¡¢¿·½ÉISETAN¤ÎAKAPAN¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÅ´ÂÀ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¡ÖÄ«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£