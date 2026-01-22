タレントの藤本美貴（40）とお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）夫婦が22日、都内でレーベンサロン池袋「ミライ人間洗濯機」お披露目イベントに出席した。

大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで展示されていた「ミライ人間洗濯機」。このたび、タカラレーベンは、ミライ人間洗濯機をマンションサロン「レーベンサロン池袋」に導入した。

庄司がカプセルの中に入り体験。全身にウルトラファインバブルとマイクロバブルのミストを浴び、肌がつるつるに。15分間の洗浄中、体の状態に合わせた癒やしの映像がカプセル内のディスプレイに映し出され「心も洗われますね」と感激していた。

庄司の体験中、「心を洗いたくなったエピソード」を聞かれた藤本は「ど根性みたいなところ。子供たちが体調悪いときに“気のせいじゃない？”って言っちゃうのは改めないといけないなと思いますね」と回答。庄司は「長男がけがして、“肘痛い”って言って、“大丈夫、大丈夫”って言って1週間くらい放置してたら骨折してたもんね」と明かした。

藤本は「長男が3〜4年生のときかな。“動かしてみなよ”って言ったら、ちょっと動かせるんですよ」というも、長男が1週間痛みを訴えたため病院へ。「先生に“大丈夫”って言われたら本人も納得するだろうと思ったら、骨折してて、そのまま大きい病院紹介されて手術しましたよね」と苦笑いした。