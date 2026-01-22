元「美 少年」のＩＳＳＥＩ（金指一世）が２２日、京都市内で行われた歌舞伎と現代演劇が融合した舞台「鬼狩り〜ＯＮＩＧＡＲＩ〜」（２月１１日〜、宮川町歌舞練場三ツ輪座）の取材会に出席した。

ＩＳＳＥＩは２４年１１月にＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所し、同年１２月から「ＴＯＢＥ」に所属している。今回の舞台について「歌舞伎の皆様と共演するのは初めて。歌舞伎の伝統プラス、僕が表現できる歌であったりダンスであったり。格闘技を７年やっているので僕にしかできない表現、強さがあると思うので、その融合が本当に楽しみ」と新たな挑戦に興奮気味。「ファンの皆さんに新しい世界、見たことがない世界をぜひ見に来て欲しい」と熱く語った。事務所の滝沢秀明社長にも「（京都まで）見に来ていただきたい。まずは稽古を頑張って見に来ていただけるようにしたい」と笑顔で語った。

共演する歌舞伎俳優の大谷廣松は「ＩＳＳＥＩさん、（ダンス振付・楽曲担当の）ケント・モリさんという歌舞伎にはないエッセンスを入れてくれる方との舞台が楽しみ」と目を輝かせ、市川九團次は「鬼をかっこよく演じたい。歌舞伎のフィールドとＩＳＳＥＩさんの持つフィールドの魅力。盛り上げたい」と力強く語った。

物語の舞台は幕末の動乱を超え、文明開化にわく明治の世。かつて源頼光に討たれた酒呑童子、茨木童子（九團次）、清姫（廣松）ら鬼が明治政府の元勲、伊藤博文、大久保利通らに姿を変え人間界の転覆を目論んでいた。頼光の血脈ライコウ（ＩＳＳＥＩ）率いる「鬼狩り隊」が鬼たちと激突する。同舞台は昨年５月にリニューアルオープンした同劇場のこけら落とし公演として上演される。