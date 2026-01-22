これからの予定【経済指標】
【英国】
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想 N/A 前回 117.0億ポンド
【香港】
消費者物価指数（CPI）（12月）17:30
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
【トルコ】
消費者信頼感指数（1月）16:00
予想 N/A 前回 83.5
トルコ中銀政策金利（1月）20:00
予想 36.5% 前回 38.0%
【米国】
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）22:30
予想 20.9万件 前回 19.8万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/04 - 01/10）
予想 189.4万件 前回 188.4万件（継続受給者数)
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 4.3% 前回 4.3%（実質GDP・前期比年率)
予想 3.5% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.9% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（11月）23日0:00
予想 0.5% 前回 （個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 （個人支出・前月比)
PCE価格指数（11月）23日0:00
予想 0.2% 前回 （PCE価格指数・前月比)
予想 2.7% 前回 （PCE価格指数・前年比)
予想 0.2% 前回 （コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 （コアPCE価格指数・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）23日0:00
予想 -13.0 前回 -13.1
【NZ】
消費者物価指数（2025年 第4四半期）23日06:45
予想 0.6% 前回 1.0%（前期比)
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
