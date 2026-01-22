【英国】
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想　N/A　前回　117.0億ポンド

【香港】
消費者物価指数（CPI）（12月）17:30
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

【トルコ】
消費者信頼感指数（1月）16:00
予想　N/A　前回　83.5

トルコ中銀政策金利（1月）20:00
予想　36.5%　前回　38.0%

【米国】
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）22:30　
予想　20.9万件　前回　19.8万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/04 - 01/10）　
予想　189.4万件　前回　188.4万件（継続受給者数)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）22:30　
予想　4.3%　前回　4.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　3.5%　前回　3.5%（個人消費・前期比年率)　
予想　3.8%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.9%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（11月）23日0:00
予想　0.5%　前回　（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　（個人支出・前月比)

PCE価格指数（11月）23日0:00
予想　0.2%　前回　（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.7%　前回　（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.2%　前回　（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　2.8%　前回　（コアPCE価格指数・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）23日0:00
予想　-13.0　前回　-13.1

【NZ】
消費者物価指数（2025年 第4四半期）23日06:45
予想　0.6%　前回　1.0%（前期比)　
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)


※予定は変更されることがあります。