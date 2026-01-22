テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドから中立に変化 テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドから中立に変化

1.4012 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3972 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3935 一目均衡表・雲（上限）

1.3908 100日移動平均

1.3873 10日移動平均

1.3866 一目均衡表・雲（下限）

1.3858 一目均衡表・転換線

1.3837 200日移動平均

1.3823 現値

1.3807 21日移動平均

1.3786 一目均衡表・基準線

1.3735 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3643 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは上昇トレンドから中立に転じる動きとなっている。ＲＳＩ（１４日）は４７．９と、中立水準５０をやや下回る水準に低下している。現在のレート水準１．３８２３は、１００日線や１０日線、２００日線などの主要移動平均線を下回っている。１．３８０７の２１日線がサポート水準として最後の砦となっている。また、一目均衡表の雲下限は１．３８６６に低下してきており、上値抵抗になっている。しばらくは、上下のポイントを探る神経質な展開となりそうだ。

