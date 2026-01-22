²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¢55ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤¬¿´¶¤òÅÇÏª¡Ö¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¦ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦²ÖÅÄ¤¬55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ55ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¹±Îã¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î°ìÆü¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¡ÖWaka¤Î¤ªÍ§Ã£¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄ¹½÷¤ÎÍ§¿Í¤â¸ò¤¨¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢²ÖÅÄ¤¬¡ÖÉã¤¬55ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤â¡©¡×¤È¿´¶¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼¡¤Î56ºÐ¤Ï¥Ñ¡¼¤Ã¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö55ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£