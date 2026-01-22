²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî¡¡°¦ºÊ²È¤Î°ìÌÌ¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÏÃæ³Ø¡È¼ø¶È¥Î¡¼¥È¡É¤¤Ã¤«¤±¡¡°úÂà¤ÎÂÐ¶É¤Ç¤Ï¡Ä¿ô¡¹¤Î°ïÏÃ
¡¡¾´ý³¦¤ÇºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤äÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÀïÁ°À¸¤Þ¤ìºÇ¸å¤ÎÌ¾¿Í·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï°¦ºÊ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®4¤Î»þ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¿·Ê¹¤Î¾´ý´ÑÀïµ¤ÈµÍ¾´ý¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢51Ç¯¤ËÆî¸ýÈË°ìÌç²¼¤È¤·¤Æ´ØÀ¾¾©Îå²ñÆþ¤ê¡£54Ç¯8·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºµé¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£14ºÐ7¥«·î¤Ç¤Î²÷µó¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï16Ç¯¤Ë14ºÐ2¥«·î¤Ç»ÍÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ¤¬¹¹¿·¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢62Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°Ý»ý¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤òµÙ¤ß¤¬¤Á¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¼ø¶È¥Î¡¼¥È¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç20ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡°¦ºÊ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢°úÂà¤ÎÂÐ¶É¤Ç¤ÏºÇ½é¤ËºÊ¤ËÎé¤ò¸À¤¦¤¿¤á´¶ÁÛÀï¤â¤Ê¤¯µ¢Âð¡£¤½¤Î¸å¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ä¤È¤È¤â¤Ëº²¤òÇ³¤ä¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£