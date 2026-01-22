SixTONES田中樹、デビュー当時から12キロ増量 「ここだけ太るんです」とラジオで公開
6人組グループ・SixTONESが1月22日にCDデビュー“6周年”を迎え、早朝より各局で電波ジャックを実施。午後3時からはニッポン放送『ナイツ・ラジオショー』に全員そろってゲスト出演した。
【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONES
パーソナリティーのナイツとの掛け合いでは好きな食べ物の話題で、前回、同番組に出演した際に「前回お腹が出てるって話してたけど…」と振られた田中は「正直ジムいっちゃってるんで…全然です。今、バッキバキなんで」と前置きしつつ、その場でお腹をみせたのか「ここだけ出てるのなんなの？」「ぶよぶよ」「かわいい」と声が飛び交った。
松村北斗が、その様子を「太ってきちゃって、へそが内側から押し寄せてきてる。へそがでそうになっちゃってる」とツッコミを入れると、「ここだけ太るんです」と田中。高地優吾（※高＝はしごだか）は「メンバーいちがりがりで、カップラーメン1個食べないくらいの感じだったのに」とその変化に驚く。
「デビュー当時、ちょうど6年前くらいから12キロくらい増えています」と報告する田中は「12キロが全部ここなんです。お腹に詰まってるので…」と紹介。松村から「早くちゃんとズボン穿けよ」と呆れられると「また『見せて』と言われたとき用に…」と“おかわり”のためにしっかり準備していた。
