26歳で乳がんが判明し、34歳の時に約2カ月の余命宣告を受けていたYouTuberのミミポポ（40）が、鼻血が止まらなくなったことを明かした。

【映像】丸刈りにした姿＆余命宣告を受けた時の写真

ブログで治療の過程や、副作用で髪が抜ける前に丸刈りにした姿など、闘病の様子を投稿しているミミポポ。2025年7月10日の更新では、余命宣告を受けた際に「今日・明日、いつ死んでもおかしくない」と言われたことなど、ありのままの現状を発信してきた。

2026年1月には、抗がん剤治療を受けたことを報告。20日の投稿では、副作用による不調からは回復したものの、鼻血が止まらなくなったことを明かしている。

「普通の人よりは鼻血が出やすくって、でも最近はそんな勢いよくも出ないし、すぐ止まるからそんな気にしてなかってんけど、今日はなぜか！もう止まらなくって！ しかも勢いもすごく喉にだらだら血が流れてきて吐き出さな苦しいレベル」

医師とともに止血を試みたが、最終的に1時間ほど止まらなかったという。結局、右の鼻にガーゼを詰めて帰宅することになったといい、「もうね……片方の鼻と言えど息する鼻を塞がれるって本間めっちゃつらい！！！」と切実な思いをつづった。

この投稿にファンからは、「1時間も鼻血の大量出血は口の中もヤバいよね〜」「鼻血が止まらないって自分では対処のしようがないですよね」など、体調を案じる多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）