【判決】山上徹也被告に無期懲役　被告と面会の宗教学者「彼はどの判決でも受け止めるつもりでいた」“宗教と政治”宗教2世の過酷な環境など残される問題

1月21日、安倍元首相襲撃事件で殺人などの罪に問われていた、山上徹也被告（45）に対し、「無期懲役」の判決が言い渡されました。

判決後、安倍元首相の妻・昭恵さんは、「自分のしたことをきちんと正面から見つめ、罪を償っていただきたいと思います。私は、これからも前を向いて夫の遺志を紡ぎ、日々を大切に生きて参ります」とコメントを発表しました。

今回の量刑を決める上で一つの争点となったのが、被告の宗教2世としての生い立ち。

判決を言い渡した裁判長は、生い立ちが犯行のきっかけになったことを“否定できない”とした一方で、「現実に殺人行為で生命を奪う意思決定に至るには、大きな飛躍がある」とし、「生い立ちの影響を大きく認めることはできない」と話しました。

『サン！シャイン』が取材したのは、山上被告と繰り返し面会し、出廷もした宗教学者の北海道大学・櫻井義秀特任教授。山上被告から、こんな言葉を聞いていたといいます。

北海道大学 櫻井義秀特任教授：

彼は自分の罪を軽くしてほしいとか、そういうことを考えていなかったと思いますね。だからその点では覚悟していたんだけども。彼はどの判決でもね、受け止めるつもりでいたと思います。ずっと彼が言っていたこと。

櫻井氏に、どんな判決でも受け止める覚悟を口にしていたという山上被告。弁護側は控訴について「被告人と協議の上 判断する」としています。

判決のカギを握った“切り離し”

様々な問題が複雑に絡み合った今回の裁判。元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は、「無期懲役」という判決をどのように見たのでしょうか。

若狭勝 弁護士：

少なくとも、不遇な生い立ちであるということ自体は判決でも認めていると。そして、旧統一教会に対して色々な怒りを抱いたことも理解できるという前提の下で、しかしながらそれでも「殺人」という犯罪に至ることは、非常に飛躍していると。不遇な生い立ちと殺人、特に安倍さんを殺害するということには結びつかない、切り離して考えるべきだというのが、今回の判決の基本的なスタンスだと思います。

検察側の主張をほぼ全面的に受け入れていると言ってもいいと思うのですが、今回は「切り離して考えるべきだ」という立場に立っての判決であって、その立場に立てば、今回の無期懲役という判決は、理解できるというか相当な判決だと思います。

「切り離して」とは、旧統一教会に対して怒りは抱いているけれども、それが殺人に至るには切り離して考えるべきだというのがひとつ。もうひとつ、旧統一教会に恨みを抱いていたとして、（その怒りが）安倍さんに向かう。それも飛躍があるのではないのかと。

今回の裁判では、争点のひとつとなっていた、公共の場所などで銃を発射した場合に問われる、「発射罪」も認定されました。発射罪は、無期または3年以上の有期懲役が科されます。

若狭勝 弁護士：

銃を公共の場で発射するということは、極めて重い、それだけでも無期懲役の刑が用意されているんです。その発射罪が今回の事件で適応されるかどうかというのが、唯一と言っていいほどの法律的な争点になっていて、弁護側は発射罪は適応されないと言っていたのですが、今回の判決は発射罪を適応できるという、かなり積極的に認定していると。

この発射罪というのは、今回の事件を契機として、銃砲刀剣類所持等取締法が改正されたんです。今回の事件は改正される前の事件ではあるのですが、改正された今の法律では発射罪が適応されるのは明々白々なのですが、改正される前の事件だったので、あいまいなところがあった。だから適応されるかどうかは弁護人からも非常に否定的な話があったと。

結局、裁判所はその点について詳細に順序立てて認定していて、発射罪の“砲”が今回の手製の銃には当たると。危険だし、これは発射罪が適応されておかしくないというのが、今回の判決です。

カンニング竹山氏「判決は妥当、しかし宗教と政治の問題は見直し必要」

谷原章介キャスター：

僕が裁判でとても印象に残った言葉が、「安倍さん一人の命だけでなく、公共の安全に対して著しく危機を与えた」と。だから裁判所は安倍さんだけではなく、あそこにいた群衆にもしかしたら危険があるかもという認定をしているわけですよね。

カンニング竹山氏：

そうですね、もちろん危険性もありますし、やっぱり政治活動中にそれを妨害するとか、ましてや命をとるということをやると…、この判決は僕は妥当だと思うんです。

それを許してしまうと、この国で今、いろいろ政治活動の妨害とか、ヘイトの問題もありますけど。それやっちゃうと、この国の根幹が崩れてしまうと思うので、そこを一回考え直さなきゃいけないなというのはあります。

もともとは宗教って人の人生を救うために、特に新興宗教なんてのは戦後にできたわけじゃないですか。それがいつの間にか、お金の問題ができたりとか、そこで政治家は票をもらったりとか…いろいろして、その辺がちょっとおかしくなっていると思うんですね。

今、一度、そこはそこでもう一回立ち返って、「宗教と政治の問題」というのは、もう一回きちんとやり直さないと。（今回の）判決に対しては、もちろん妥当だと思います。

谷原章介キャスター：

宗教の自由、表現の自由というものがあって、どこまでが自由かは本当に難しいところがあって、ただやはり今回改めて、この事件が起きるまでクローズアップされていなかった、宗教2世、宗教的なネグレクトという問題が今回注目されましたね。

佐々木恭子キャスター：

この判決とは別途考える、宗教2世の…想像を絶するような環境の中に置かれていたことが浮き彫りになったわけなので、それは今後、社会の中にまだいると思うので、どういう支援ができるのかといのは、残った課題かなと。

谷原章介キャスター：

おっしゃるとおりで、そういうことと今回の山上被告が殺人を犯したことは全く別の話、どんな理由があったとしても許されない行為と言うことですね。

(「サン！シャイン」 1月22日放送)