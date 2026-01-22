6¾¡24ÇÔ¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ËÄË¼ê¡ÄÀèÈ¯PGÇðÁÒÅ¯Ê¿¤¬±¦É¨³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ç¼ê½Ñ¡¢Á´¼£Ì¤Äê
¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ï1·î22Æü¡¢ÇðÁÒÅ¯Ê¿¤¬Á´¼£Ì¤Äê¤Î±¦É¨³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇðÁÒ¤Ï¡¢180¥»¥ó¥Á82¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£»³·ÁÆî¹â¹»¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢B¥êー¥°½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¡×¤ËÀÅ²¬¤Ø²ÃÆþ¡£B2Âè16Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢½Ð¾ì¤·¤¿19»î¹çÃæ18»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ6.6ÆÀÅÀ3.0¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Áー¥à¥É¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥Êー¤È¶¨µÄ¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£6¾¡24ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è7°Ì¤ËÄÀ¤àÀÅ²¬¤Ï¡¢24Æü¡¢25Æü¤ËÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè17Àá¤ÇÆ±4°Ì¤Î·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£