B2福岡のジャスティン・バーレルがILから抹消…今季15.6得点のビッグマンが復帰

B2西地区所属のライジングゼファー福岡は1月22日、右足底腱膜部分断裂でインジュアリーリスト入りしていたジャスティン・バーレルをリストから抹消したことを発表した。

アメリカ出身で現在37歳のバーレルは、204センチ115キロのパワーフォワード兼センター。2011－12シーズンに横浜ビー・コルセアーズでプロデビューすると、海外クラブでのプレーを経て、千葉ジェッツ、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）にも所属した。

Bリーグ開幕後は日本国内でプレーを続け、2024－25シーズンから福岡へ移籍。所属2年目となる今シーズンは、開幕から全22試合に先発出場し、1試合平均15.6得点8.4リバウンド2.9アシストの活躍を見せていた。しかし、12月10日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第12節・愛媛オレンジバイキングス戦では、試合開始3分ほどで交代。以降はコートに戻ることなく、同12日にインジュアリーリストに登録された。

現在13勝17敗で西地区5位につける福岡にとって、今シーズンのスコアリーダーの復帰は朗報となる。

【動画】バーレルが32得点を挙げた福島戦ハイライト