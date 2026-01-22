『青野くんに触りたいから死にたい』最終14巻　完結記念で無料キャンペーンも

椎名うみ『青野くんに触りたいから死にたい』単行本14巻（講談社）が1月22日に発売された。また最終巻発売を記念して、1月22日からコミックDAYSで4日間の全巻無料キャンペーンが開催される（※最終巻除く）。

【写真】Xでは「名場面コンテスト」開催

生者と死者。断絶した世界のふたりが、手を伸ばし合う。切なくて怖くて愛おしくて、心がぐちゃぐちゃにされて、でも読まずにいられない。唯一無二のホラーラブストーリー、二人の恋の結末へ。

ついに優里の誕生日がやってきた。その夜、加々智町の全ての戸が叩かれ、町中の人が嵐によってとじこめられた。

優里は助かるために、青野くんを殺すように言われるが、どうしても殺すことができず、胸に包丁をつきたてられてしまう。現実の優里の心臓もついに止まってしまい、見守ってきたみんなも途方にくれるが、優里の言い残した言葉がヒントになり……。

本作の電子版には最終章応援リレー企画としてアフタヌーン本誌に掲載された「加々智美術館」を収録。藤本タツキ、清原鉱、桑原太矩、野田彩子、宮崎夏次系、押見修造、ゴトウユキコ、高松美咲、山本白湯、山口つばさ、関戸貴美子、つるまいかだ、幸村誠、竹良実（掲載順）の描く優里ちゃんと青野くんが掲載される。

作品公式X（@aonokunnn）では「名場面コンテスト」が開催。コンテスト参加者の中から抽選で30名に椎名うみサイン入り複製原画がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）