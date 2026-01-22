FRUITS ZIPPERが出演する、はるやま商事株式会社の新TVCM『ニクキュー篇』が、1月23日より放映される。

同CMは、2026年4月に入学式や入社を迎えるフレッシャーズに向けて、フレッシャーズ限定の特別セット『はるやま褒められセット』を全国のはるやま店舗にて29,900円で発売することにあたり放映。不安と期待が入り混じる新生活のスタートが、自信に満ちた“褒められる”毎日になるように、CMを通してフレッシャーズを応援する。

CMでは、“褒められスーツ”を全身にまとったFRUITS ZIPPERの7人が、メンバーカラーの“ニクキュー手袋”をつけて登場。頭に手書きアニメーションの“猫耳”が生えたメンバー7人が、「ほ！」「め！」「ら！」「れ！」「セ！」「ッ！」「ト！」とバトンのように声を繋ぎながら、それぞれの個性豊かな“褒められ顔”を次々と披露する。

さらに、メンバー全員が画面中央に“キューッと”集まって密着。フレッシャーズ応援価格である“29,900円”を、FRUITS ZIPPERらしいキュートな“ニクキュー（=29,900）”ポーズとして表現し、カメラに向かって元気いっぱいの笑顔を届ける。スーツから靴まで全身揃う“褒められセット”の嬉しさを、7人ならではの弾ける笑顔でのパフォーマンスで表現している。

（文＝リアルサウンド編集部）