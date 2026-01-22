外為サマリー：１５８円７０銭台へ円安進行、リスク選好のドル買い・円売り強まる 外為サマリー：１５８円７０銭台へ円安進行、リスク選好のドル買い・円売り強まる

２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円７１銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円５０銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円３０銭台で推移しており、午前９時５０分過ぎには１５８円１０銭台まで軟化する場面があった。しかし、その後はドル買い・円売りが優勢となり午後３時にかけ１５８円７０銭台に乗せ約１週間ぶりのドル高・円安水準となった。トランプ米大統領は２１日、グリーンランド取得に向けて武力行使の必要性はないと述べたうえで、ＳＮＳで欧州8カ国に対する追加関税を見送ると表明。これを受け、リスク選好のドル買い・円売りが強まった。衆院選に向け与野党ともに消費減税を掲げていることから、財政悪化懸念の円売り圧力は強いとみられている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６８８ドル前後と同０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS