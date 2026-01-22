バイエルンをCL決勝Tに導いたケイン「良い勝利」「僕たちは自信に満ちている」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節が21日に開催され、バイエルンはロイヤル・ユニオン・サンジロワーズに2-0で勝利した。2位をキープし、1試合を残して決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインが確定。この試合で2ゴールを挙げたFWハリー・ケインのコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
ケインは0-0の後半7分に右CKからヘディングシュートを叩き込むと、同10分には自ら獲得したPKで追加点をマーク。同36分にPKを失敗してハットトリックこそ逃したが、バイエルンを16強に導く活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。
イングランド代表のストライカーは試合後、「良い勝利だった。チャンピオンズリーグでの勝利はどれも良い勝利だ」と喜びを語り、試合をこう振り返っている。
「前半は、今季これまでのシャープなプレーができなかった。ボールを持っている時も持っていない時も、少しエネルギーが足りなかった。それがいくつか問題になった」
「しかし後半は、より自分たちのプレーができ、相手を苦しめることができた。アタッキングサードではよりクリエイティブなプレーができ、最終的には間違いなく勝利に値した。(キム・ミンジェの退場で)10人になった時も、試合をうまくコントロールし、ボールを多く保持し、相手の勢いを削ぐことができた。これは僕たちにとって満足のいく結果だった」
欧州CLで好調のバイエルンは、ブンデスリーガでも2位ドルトムントに11ポイント差をつけて首位を快走中。ケインは「僕たちは一つの大きなユニットで、正しい方向へ進んでいる。自信に満ちているし、試合に出れば誰もが何かを成し遂げられる、インパクトを残す選手になれると感じている」と手応えを示し、「今シーズンはまだ長い道のりが待っていることは分かっているし、これからもそれが必要になる」と先の戦いを見据えた。
