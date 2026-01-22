「からあげクン」「ネオバタくん」が付録に　宝島社ムック最新作

『からあげクン そのままポーチ BOOK feat. JAM HOME MADE』『からあげクン ショルダーバッグ BOOK feat. JAM HOME MADE』（ともに宝島社）が1月20日に発売。また『ネオバターロールの妖精ネオバタくん ふわふわぬいぐるみポーチ＆ジップバッグBOOK』（宝島社）が1月23日に発売される。

【写真】「からあげクン」「ネオバタくん」ポーチを見る

「からあげクン そのままポーチ」は「JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）」のアイコン「安全ピン」モチーフや星形シルバーチャームを取り入れた本誌特別デザイン。一方のショルダーバッグはオリジナルロゴやからあげクンのシルバーチャームなど、コラボならではのこだわりも盛りだくさん。実際にからあげクンを挟めむことができるバンジーコードも用意されている。

また「ネオバターロールの妖精ネオバタくん ふわふわぬいぐるみポーチ」はボールチェーンが付いた、手のひらサイズのポーチ。一方のジップバッグはネオバターロールの袋とほぼ同じサイズであり「ネオバターロールの妖精ネオバタくん ふわふわぬいぐるみポーチ」が6個入るサイズ。食品衛生検査済みのため、食品にも使用することができる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）