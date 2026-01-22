Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、愛猫・シャチとの密着ショットを公開した。ピンクヘアの佐久間にぐいっと顔を寄せるシャチの姿に、ファンから大きな反響が寄せられている。

■佐久間大介が愛猫・シャチの“激メロ”な甘えっぷりを公開

投稿された写真は複数枚にわたり、壁に設置されたキャットウォークの上でのシャチと佐久間のやりとりを捉えたもの。シャチは前足を佐久間の肩や首元に乗せ、顔をすり寄せたり、頬に体を預けたりと、全身で甘える様子を見せている。

ピンクヘアにベージュのトップスを合わせた佐久間は、そんなシャチを受け止めるように静かに寄り添い、時折カメラに視線を向ける表情も印象的だ。

至近距離で見つめ合うカットや、シャチが佐久間の顔を覆うように密着する瞬間など、思わず頬が緩むシーンが続く。最後には、佐久間とシャチがそろってカメラを見つめる2ショットも収められている。

佐久間は「今度は激メロシャチちゃん 可愛すぎる、、」とつづり、シャチへの愛情をストレートに表現。普段から猫好きとして知られる佐久間だが、今回は特に距離の近さが際立つ内容となっている。

ファンからは「天使」「尊すぎる」「最後の2ショットそっくり」「激メロすぎて膝から崩れ落ちた」「さっくんオフなのにバチバチにかっこいい」といった声が寄せられている。

