ILLIT½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØILLIT LIVE ¡ìPRESS START︎︎♥¡ì¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ªÆüËÜ¤Ï°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤Î5ÅÔ»Ô

ILLIT¤¬¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØILLIT LIVE ¡ÆPRESS START♥¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹ILLIT
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢3·î14Æü¡¦15Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ÆüËÜ¤Ï6·î13Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢8·î22Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY¡Ù¤Ï¡¢6·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤«¤é8～9·î¤ÎÆüËÜ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÈÂçºå¡¢11·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÁ´8²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢Á´ÀÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³ÆÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ðー¥¹¥Æー¥¸¡¢GLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¸òÎ®¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ìµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ILLIT¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ØPRESS START¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ö½é¼Â¹Ô¡×¤Î½Ö´Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËöÈø¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡È♥¡É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¿®¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Â¡¤¬¸ÝÆ°¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÀ²Ð¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡ØILLIT LIVE ¡ÆPRESS START♥¡Ç¡ÙÆüËÜ¸ø±é
06/13¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¡Âç¥Ûー¥ë
06/14¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¡Âç¥Ûー¥ë
06/20¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
06/21¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
06/29¡Ê·î¡ËÊ¡²¬¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
06/30¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
07/18¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE
07/19¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE
07/23¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
07/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
07/26¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSunday Morning¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/