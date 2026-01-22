日経平均22日大引け＝6日ぶり反発、914円高の5万3688円 日経平均22日大引け＝6日ぶり反発、914円高の5万3688円

22日の日経平均株価は前日比914.25円（1.73％）高の5万3688.89円と6日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1296、値下がりは266、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を361.00円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が288.80円、東エレク <8035>が129.36円、ディスコ <6146>が66.85円、レーザーテク <6920>が28.48円と続いた。



マイナス寄与度は105.89円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が12.99円、ソニーＧ <6758>が11.7円、コナミＧ <9766>が10.53円、豊田通商 <8015>が10.53円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、情報・通信業、金属製品、石油・石炭が続いた。値下がり上位には小売業、その他製品、保険業が並んだ。



株探ニュース

