ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167840 26.1 48740
２. <1540> 純金信託 28955 -25.8 23410
３. <1542> 純銀信託 20018 -41.1 47460
４. <1357> 日経Ｄインバ 18886 -11.6 5086
５. <1321> 野村日経平均 18740 3.6 55770
６. <1458> 楽天Ｗブル 12072 14.0 57950
７. <1360> 日経ベア２ 11046 -8.3 125.0
８. <1579> 日経ブル２ 10469 44.6 524.7
９. <2644> ＧＸ半導日株 6954 58.7 3191
10. <1306> 野村東証指数 5556 -33.8 3801
11. <2036> 金先物Ｗブル 4940 -45.5 239050
12. <1568> ＴＰＸブル 4315 -11.9 801.3
13. <1328> 野村金連動 3348 -30.2 18255
14. <314A> ｉＳゴールド 3198 -25.1 363.6
15. <1326> ＳＰＤＲ 3074 -1.1 70440
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3070 -21.3 373.9
17. <1330> 上場日経平均 2851 54.4 55860
18. <1329> ｉＳ日経 2266 -59.9 5592
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2266 -42.0 2177.5
20. <1459> 楽天Ｗベア 2141 -0.9 205
21. <1398> ＳＭＤリート 2060 -71.7 2058.5
22. <1541> 純プラ信託 1955 -46.7 11790
23. <1346> ＭＸ２２５ 1916 149.8 55490
24. <1615> 野村東証銀行 1890 -63.9 592.9
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1886 65.0 1071
26. <1308> 上場東証指数 1701 -45.3 3751
27. <200A> 野村日半導 1640 123.4 3018
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1613 -42.3 55580
29. <2243> ＧＸ半導体 1487 141.4 3047
30. <1489> 日経高配５０ 1453 -54.9 3050
31. <1655> ｉＳ米国株 1228 -32.2 790.3
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1180 -42.7 74830
33. <1545> 野村ナスＨ無 1129 -22.7 40670
34. <1358> 上場日経２倍 1010 23.6 92450
35. <435A> ｉＦ日本配当 883 13.1 2278
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 835 119.7 53810
37. <2244> ＧＸＵテック 818 -56.4 3128
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 773 -34.5 540.0
39. <1671> ＷＴＩ原油 745 64.8 3185
40. <1673> ＷＴ銀 735 -32.4 13630
41. <2516> 東証グロース 726 -1.1 562.6
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 686 -35.2 2219
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 681 -21.7 59140
44. <1693> ＷＴ銅 674 -20.0 8060
45. <2559> ＭＸ全世界株 669 -17.1 26880
46. <1571> 日経インバ 621 -24.0 389
47. <2634> 野村ＳＰＨ有 603 -59.9 2905
48. <2038> 原油先Ｗブル 575 322.8 1536
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 537 -21.9 31420
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 531 -57.0 61790
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167840 26.1 48740
２. <1540> 純金信託 28955 -25.8 23410
３. <1542> 純銀信託 20018 -41.1 47460
４. <1357> 日経Ｄインバ 18886 -11.6 5086
５. <1321> 野村日経平均 18740 3.6 55770
６. <1458> 楽天Ｗブル 12072 14.0 57950
７. <1360> 日経ベア２ 11046 -8.3 125.0
８. <1579> 日経ブル２ 10469 44.6 524.7
９. <2644> ＧＸ半導日株 6954 58.7 3191
10. <1306> 野村東証指数 5556 -33.8 3801
11. <2036> 金先物Ｗブル 4940 -45.5 239050
12. <1568> ＴＰＸブル 4315 -11.9 801.3
13. <1328> 野村金連動 3348 -30.2 18255
14. <314A> ｉＳゴールド 3198 -25.1 363.6
15. <1326> ＳＰＤＲ 3074 -1.1 70440
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3070 -21.3 373.9
17. <1330> 上場日経平均 2851 54.4 55860
18. <1329> ｉＳ日経 2266 -59.9 5592
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2266 -42.0 2177.5
20. <1459> 楽天Ｗベア 2141 -0.9 205
21. <1398> ＳＭＤリート 2060 -71.7 2058.5
22. <1541> 純プラ信託 1955 -46.7 11790
23. <1346> ＭＸ２２５ 1916 149.8 55490
24. <1615> 野村東証銀行 1890 -63.9 592.9
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1886 65.0 1071
26. <1308> 上場東証指数 1701 -45.3 3751
27. <200A> 野村日半導 1640 123.4 3018
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1613 -42.3 55580
29. <2243> ＧＸ半導体 1487 141.4 3047
30. <1489> 日経高配５０ 1453 -54.9 3050
31. <1655> ｉＳ米国株 1228 -32.2 790.3
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1180 -42.7 74830
33. <1545> 野村ナスＨ無 1129 -22.7 40670
34. <1358> 上場日経２倍 1010 23.6 92450
35. <435A> ｉＦ日本配当 883 13.1 2278
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 835 119.7 53810
37. <2244> ＧＸＵテック 818 -56.4 3128
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 773 -34.5 540.0
39. <1671> ＷＴＩ原油 745 64.8 3185
40. <1673> ＷＴ銀 735 -32.4 13630
41. <2516> 東証グロース 726 -1.1 562.6
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 686 -35.2 2219
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 681 -21.7 59140
44. <1693> ＷＴ銅 674 -20.0 8060
45. <2559> ＭＸ全世界株 669 -17.1 26880
46. <1571> 日経インバ 621 -24.0 389
47. <2634> 野村ＳＰＨ有 603 -59.9 2905
48. <2038> 原油先Ｗブル 575 322.8 1536
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 537 -21.9 31420
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 531 -57.0 61790
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース