　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　167840　　　26.1　　　 48740
２. <1540> 純金信託　　　　 28955　　 -25.8　　　 23410
３. <1542> 純銀信託　　　　 20018　　 -41.1　　　 47460
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 18886　　 -11.6　　　　5086
５. <1321> 野村日経平均　　 18740　　　 3.6　　　 55770
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12072　　　14.0　　　 57950
７. <1360> 日経ベア２　　　 11046　　　-8.3　　　 125.0
８. <1579> 日経ブル２　　　 10469　　　44.6　　　 524.7
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　6954　　　58.7　　　　3191
10. <1306> 野村東証指数　　　5556　　 -33.8　　　　3801
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　4940　　 -45.5　　　239050
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　4315　　 -11.9　　　 801.3
13. <1328> 野村金連動　　　　3348　　 -30.2　　　 18255
14. <314A> ｉＳゴールド　　　3198　　 -25.1　　　 363.6
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3074　　　-1.1　　　 70440
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3070　　 -21.3　　　 373.9
17. <1330> 上場日経平均　　　2851　　　54.4　　　 55860
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　2266　　 -59.9　　　　5592
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2266　　 -42.0　　　2177.5
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2141　　　-0.9　　　　 205
21. <1398> ＳＭＤリート　　　2060　　 -71.7　　　2058.5
22. <1541> 純プラ信託　　　　1955　　 -46.7　　　 11790
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　1916　　 149.8　　　 55490
24. <1615> 野村東証銀行　　　1890　　 -63.9　　　 592.9
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1886　　　65.0　　　　1071
26. <1308> 上場東証指数　　　1701　　 -45.3　　　　3751
27. <200A> 野村日半導　　　　1640　　 123.4　　　　3018
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　1613　　 -42.3　　　 55580
29. <2243> ＧＸ半導体　　　　1487　　 141.4　　　　3047
30. <1489> 日経高配５０　　　1453　　 -54.9　　　　3050
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1228　　 -32.2　　　 790.3
32. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1180　　 -42.7　　　 74830
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　1129　　 -22.7　　　 40670
34. <1358> 上場日経２倍　　　1010　　　23.6　　　 92450
35. <435A> ｉＦ日本配当　　　 883　　　13.1　　　　2278
36. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 835　　 119.7　　　 53810
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 818　　 -56.4　　　　3128
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 773　　 -34.5　　　 540.0
39. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 745　　　64.8　　　　3185
40. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 735　　 -32.4　　　 13630
41. <2516> 東証グロース　　　 726　　　-1.1　　　 562.6
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 686　　 -35.2　　　　2219
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 681　　 -21.7　　　 59140
44. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 674　　 -20.0　　　　8060
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 669　　 -17.1　　　 26880
46. <1571> 日経インバ　　　　 621　　 -24.0　　　　 389
47. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 603　　 -59.9　　　　2905
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 575　　 322.8　　　　1536
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 537　　 -21.9　　　 31420
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 531　　 -57.0　　　 61790
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース