東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、スタートＬがS高 東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、スタートＬがS高

22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数282、値下がり銘柄数282と、売り買いが拮抗した。



個別ではスタートライン<477A>がストップ高。ｉ－ｐｌｕｇ<4177>、Ｓ＆Ｊ<5599>、レントラックス<6045>、トレンダーズ<6069>、アライドアーキテクツ<6081>など12銘柄は昨年来高値を更新。ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、キッズウェル・バイオ<4584>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、グラッドキューブ<9561>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、日本情報クリエイト<4054>、ミラティブ<472A>、バルミューダ<6612>が昨年来安値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、トラース・オン・プロダクト<6696>、マイクロ波化学<9227>、中村超硬<6166>、アミタホールディングス<2195>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

