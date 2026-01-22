北川精機 <6327> [東証Ｓ] が1月22日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の3.4億円→5.5億円(前年同期は4.1億円)に61.8％上方修正し、一転して32.2％増益を見込み、一気に17期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の6.5億円→8.6億円(前期は5.9億円)に32.3％上方修正し、増益率が8.5％増→43.6％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）第2 四半期（中間期）連結業績予想売上高は、国内外向けのプリント基板関連プレス装置やシステムストッカーが牽引し、当初計画どおり順調に進捗しております。各利益は、工場稼働率が高水準で推移し生産効率が向上したことと、調達体制の見直し等によるコスト圧縮策を推進した結果、前回予想を上回る見通しとなりました。（２）通期連結業績予想売上高は、海外向けプリント基板関連プレス装置の受注が堅調に推移しており、前回予想どおりとなる見込みです。利益面は、第2 四半期（中間期）までの業績に鑑み、各利益ともに前回予想を上回る見通しです。（注）上記の予想は、発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

