ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3846億円 ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3846億円

22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.9％減の3846億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.1％増の2542億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> 、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> など24銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.61％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.30％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は3.73％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は3.34％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が914円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1678億4000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1470億6600万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が188億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が187億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が120億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が110億4600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が104億6900万円の売買代金となった。



