東京・豊島区で去年4月、50代男性の自宅から現金1200万円が盗まれた事件で、実行役などに情報提供をしていたとみられる男2人が警視庁に逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、東京・西東京市の無職・時吉純一郎容疑者（56）と、東京・江東区の会社役員・島口靖弘容疑者（38）の2人です。

時吉容疑者らは共謀の上、去年4月2日午後5時ごろ、東京・豊島区の50代男性の自宅であるビルの2階のベランダから侵入し、現金1200万円を盗んだ疑いがもたれています。

この事件では、指示役や実行役など男女7人が、すでに逮捕・起訴されていて、押収された携帯電話の解析などから時吉容疑者の関与が浮上したということです。

警視庁によりますと、時吉容疑者は被害者の50代男性が仕事で使う車の運転をしていたほか、島口容疑者も男性と会社の同僚で、2人は当日の男性の行動や部屋の中の様子などを指示役らに情報提供していたとみられています。

取り調べに対し2人はいずれも容疑を否認していて、時吉容疑者は「私は関与していない」と供述し、島口容疑者は「情報を流していません」と供述しているということです。

警視庁はグループの指示系統などについて詳しく調べています。