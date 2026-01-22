モデルの佐田真由美（48）が20日、Instagramを更新。約10年前の写真とともに「めちゃくちゃかわってるわ。しゃーない」と、自身の見た目の変化について自虐を交えつつ明かした。

【映像】佐田真由美の水着姿

3歳でモデルデビューした佐田。様々なファッション誌でモデルとして活躍するほか、俳優としても活動。私生活では2人の娘を持つ母でもある。これまでInstagramでは、ジムでのトレーニング後の水着姿や、娘との2人旅でのビキニショットを公開し、その美しいスタイルが度々話題になってきた。

10年前の姿を公開「めちゃくちゃかわってるわ しゃーない」

2026年1月20日の投稿では、「皆んな全然変わらないねって言ってくれるけど、めちゃくちゃ変わってるわ。しゃーない」とコメント。水着でジェットバスに入る様子や雑誌撮影のオフショットなど、約10年前の姿を複数枚にわたり披露した。

この投稿にファンからは、「時代に合わせて、ちゃんと進化していていつだって輝いてる」「いつの時代も最高にカワイイです」などの温かいコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）