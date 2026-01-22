鈴木愛理、ノースリーブ姿で四つん這い 撮影オフショットに「大人の色気」「ドキっとする美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】歌手で女優の鈴木愛理が22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元アイドル「大人の色気」ノースリーブ姿で四つん這いに
鈴木は「本日発売です」と週刊誌『週刊文春』1月29日号（文藝春秋）のグラビア『原色美女図鑑』に登場したことを報告し、ノースリーブの衣装を纏いカメラを見つめる、艶やかな表情が印象的なカットなどを公開。
同日更新のマネージャー公式Instagramでは撮影オフショットが公開され、赤を基調とした和の空間で、四つん這いの姿勢で撮影に挑む姿や、セットアップを着こなし笑顔を見せる姿などが載っている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気が溢れてる」「ドキっとする美しさ」「いつもと違う雰囲気に引き込まれる」「綺麗すぎる」「表情が色っぽくて素敵」「見惚れた」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木愛理、艶やかな表情の撮影ショットを披露
◆鈴木愛理の撮影ショットに反響
