ブレンダン・フレイザー×柄本明らの撮影風景を収めた映画『レンタル・ファミリー』メイキングカット公開
オスカー俳優ブレンダン・フレイザー主演の映画『レンタル・ファミリー』（2月27日公開）より、ブレンダンと共演の柄本明らの撮影風景を収めたメイキング写真13点が一挙解禁された。
本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣する「レンタル・ファミリー」会社で働くことになった、アメリカの落ちぶれた中年俳優フィリップ。東京をはじめとした日本各地を舞台に、誰かにとって大切な“仮の”役割を演じる中で、想像もしなかった人生の一部を体験し、文化に触れ、生きる喜びを見出していく姿を描くハートフルなヒューマンドラマだ。
監督を務めるのは、長編デビュー作『37セカンズ』でベルリン国際映画祭ほか世界中の映画祭で注目を集め、『Beef／ビーフ』、『TOKYO VICE』などの話題作を手掛けてきたアメリカをベースに活躍する日本人監督のHIKARI。
英国アカデミー賞が現地時間1月9日に発表したロングリスト（一次選考された10作品）において、「監督賞」および「非英語作品賞」という主要2部門で見事選出された本作。現地時間1月27日の最終ノミネート発表に向けて期待が高まる中、この度、日本での撮影風景を捉えたメイキング写真13点が一挙解禁された。
主演のブレンダン・フレイザーは日本で長期にわたる撮影に挑み、自らポケット翻訳機を手に街を歩き回り、日本の町並みに溶け込むための役作りを徹底的に行った。今回到着したメイキング写真には、ブレンダンが満開の桜をバックにHIKARI監督と真剣な様子で打ち合わせを行っている様子や、神社の境内のような場所で撮影に臨んでいる姿が切り取られている。そのほか、日本の名優・柄本明とともに、どこか慌てた様子で街中を歩く姿も捉えており、まさに自然体の演技で日本の街中に溶け込んだフィリップを体現している様子が見て取れる。
写真にはそのほか、「SHOGUN 将軍」シリーズで世界から注目を集め、本作では“レンタルファミリー社”の社長・多田を演じる平岳大の姿も。さらに、フィリップに父の姿を重ねる少女・美亜を演じ、映画への出演経験が初でありながら見事な演技でブレンダンをも唸らせ、クリティクス・チョイス・アワードの若手俳優賞にノミネートされるなど注目度を高めているゴーマン シャノン 眞陽の姿なども収めている。
ブレンダンは日本での撮影に際し、撮影開始の数週間前に日本を訪れ、現地の人々に溶け込みながら「自分なりの東京の物語」を紡ごうとした。特に充実した会話は飲食店で交わされたそうで、「まずい食事は一度もなかった。日本人は飲食の達人だ」と振り返り、長期の日本滞在と撮影そのものを楽しみながら、意外な場所で役作りに励んでいたと明かした。
そんな彼は、2月4日に行われるプロモーションイベントに合わせて来日することが決定している。そこには、HIKARI監督を始め、平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン 眞陽ら、本作のキャスト陣も集結する予定だ。撮影以来となる来日で、ブレンダンが何を語り、どんなメッセージを投げかけるのか要注目だ。
映画『レンタル・ファミリー』は、2月27日より公開。
