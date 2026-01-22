『スト6』、追加キャラクター「アレックス」のゲームプレイ映像が公開 テーマ楽曲は「JAM Project」が担当
人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』（Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Steam）のYear3追加キャラクター第3弾「アレックス」が、3月17日に参戦決定。パワフルなバトルシーンが見られるゲームプレイ映像も公開された。
【動画】「JAM Project」の激アツなテーマ楽曲が流れるアレックスのゲームプレイ映像
アレックスは『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場。アメリカのビッグアップル（ニューヨーク）でパトリシアという娘をもつ師匠のトムに育てられ、数々のストリートファイトに挑戦してきた。現在はプロレスラーとしてキャリアを築き、どんな理由であれ、闘う機会を待ち続けている。ハガースタジアム全体をベンチプレスできるほどの筋肉を活かした強力な投げ技を武器とし、パワーボムで対戦相手をマットに沈める。
この度公開となったゲームプレイ映像では、111kgの巨体と筋肉を活かしたアレックスの迫力あるバトルシーンが収められており、一部の技では、プロレス界のスーパースター「ケニー・オメガ」がモーションキャプチャを担当していることが判明した。
さらに、同映像で流れるアレックスのテーマ曲「GO！ALEX！〜希望誕生〜」を手掛けるのは、アニソン界を代表する大人気ユニット「JAM Project」だ。本楽曲のフルバージョンは近日公開予定。
『ストリートファイター6』は、Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Steam向けに発売中。
