¡Ú¥³¥é¥à¡ÛAI¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÀïÁè¡ÄÍ¡¦Ìµ¿ÍÊ£¹çÉð´ï¤¬Åú¤¨¤À¡á´Ú¹ñ¡Ê2¡Ë
¢¡·³»öÎÏ¶¯²½¤â²Á³ÊÀÇ½Èæ
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤ò2000Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó210Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤¹¤è¤¦ÃíÊ¸¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ3¡¥5¡ó¿å½à¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤Ï65Ãû8642²¯¥¦¥©¥ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏGDPÈæ2¡¥42¡ó¡£´ÚÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñËÉÈñ¤òGDPÈæ3¡¥5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¡¢Ìó30Ãû¥¦¥©¥ó¤ÎÍ½»»¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢Í½»»¤òÍýÍ³¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñËÉÎÏ¤Î·úÀß¤È¾Ê¼¤ÎÊ¡»ã¿å½à¤ò¹â¤á¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²áÄø¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÊ¼ÎÏ¸º¾¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼êÃÊ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÀïÎÏ¤òÁý¶¯¤¹¤ëÆóÅÆ¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£²Á³ÊÀÇ½Èæ¤¬¹â¤¤°Æ¤òºÎÂò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¶¼°Ò¡ÊExistential Threat¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÅöÌÌ¤ÎºÇÂç¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¾¤Á¤Ë²æ¡¹¤¬¼«¤éÂÐºö¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÄÌ¾ïÊ¼´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿³ÈÂçÍÞ»ßÀïÎ¬¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤ÊÈñÍÑ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤«¼Â¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÂÐ±þ¥ì¥Ù¥ë¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯Â®ÅÙ¤ËÄÉ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ù¤Âå°Æ¤ÏÍ¡¦Ìµ¿ÍÊ£¹çÂÐ±þÂÎ·Ï¤òÊ£¹çÅª¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÌ¤ÍèÀï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£Í¿ÍÂÎ·Ï¤ò²Á³ÊÀÇ½Èæ¤¬¹â¤¤Ìµ¿ÍÂÎ·Ï¤ËÊÑ¤¨¡¢Ìµ¿ÍÂÎ·Ï¤ÎÃ»½ê¤ò¿Í¤¬Êä´°¤¹¤ëÊý¼°¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ç¤âÃÏ¾å¡¦¶õÃæ¡¦³¤¾å¤òÌÖÍå¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿Ê¼ÎÏÉÔÂ¤ò²ò·è¤·¤Æ¸úÎ¨À¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¡£Í»ö¤ÎºÝ¡¢Áê¼ê¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤ò¡Ö¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¹¶·â¡×¤¹¤ëÆÃ¼ìºîÀï¤â²áµî¤Î¤è¤¦¤ËÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤¬Ä¾ÀÜ¤¹¤ë»þÂå¤Ï²á¤®¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»öÎã¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Â¼óºîÀï¤âÌµ¿Íµ¡¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡ËÀè¿Ê¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÄ¹½ê¤òºÇÂç²½¤·¤¿´Ú¹ñ·¿Ìµ¿ÍÀïÎÏÂÎ·Ï¤Î³«È¯¤ÈÇÛÈ÷¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡£ÅìÀ¾¸Åº£¤òÌä¤ï¤ºÆÈºÛ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£ËÌÄ«Á¯»Ø´øÉô¤ò³Î¼Â¤Ë¹¶·â¤Ç¤¤ëÌµ¿ÍÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¶¼°Ò¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤âÁêÅö¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹¶·âÎÏ¤È¶¦¤Ë½â¤ÎÏÀÍý¤Ç¥¢¥ó¥Á¥É¥í¡¼¥ó¡ÊCounter UAS¡ËÂÎ·Ï¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢ÃµÃÎ¤«¤éÌµÎÏ²½¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÁõÈ÷¤Èµ»Ë¡¤ò³«È¯Ãæ¤À¤¬¡¢¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£´ÚÈ¾Åç¤Î¤è¤¦¤Ë»³³Ù¤¬Â¿¤¯¿Í¸ý¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£É®¼Ô¤Ï¹çÆ±»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹»þÂå¤ËËÌÄ«Á¯Ìµ¿Íµ¡¤ÎÀÄ´¤Âæ¿»Æ©¸åËÉ»ßÂÐºö¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥É¡¼¥à¡×¤äÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¡×¤â¿ôÀé¤Î·²½¸¥É¥í¡¼¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÌµ¿Íµ¡ËÉ¸æ¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡£
¢¡³¤¤ÎÂÐ±þ¤¬»êµÞ
ÊÆ¹ñÍ¥Àè¼çµÁ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂÎÌÌ¤òÂ»¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Â¤Á¥¶¨ÎÏ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¤â´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿³¤ÍÎÎÏ¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤À¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³¤·³¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³¤ÍÎ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÉâ¾å¤È³¤ÍÎºîÀïÇ½ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£»°ÌÌ¤¬³¤¤Î´Ú¹ñ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ê¤¤¡£³¤ÍÎ¤òµö¤»¤ÐÎ¦ÃÏ¤Ï»ÍÌÌÁ¿²Î¤È¤Ê¤ë¡£
70Í¾ÀÉ¤ÎÄÌ¾ïÆ°ÎÏ·¿Àø¿å´Ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤Ï¿ô¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀø¿å´ÏÊÝÍ¹ñ¤À¡£ÀïÎ¬Àø¿å´Ï¤Þ¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¼Â¾åÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë´Ú¹ñ¾¥²ü´Ï¡ÖÅ·°Â¡×ÇúÄÀ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢À¾³¤¡Ê¥½¥Ø¡¢²«³¤¡Ë¤Ï¿å¿¼¤¬Àõ¤¯¤ÆÀø¿å´Ï¤Î³èÆ°¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤òÊø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Åì³¤¡Ê¥È¥ó¥Ø¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÆüËÜ³¤¡Ë¤ÏÀø¿å´Ï¤¬ºîÀï¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÅ·¹ñ¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂÐÀøÀï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÉ¸æ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤ÏºÇ°¤Î´Ä¶¤È¤Ê¤ë¡£Åì³¤¤Ï¾ï¤ËÂÐÇÏ³¤Î®¤È¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê±²¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¤³¤Î±²Î®¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Àø¿å´Ï¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤ÎÉ¸Åª¤ò·ÁÀ®¤·¤Ê¤¬¤é²»ÇÈ¤Î¿Ê¹Ô¤òÏÄ¤á¤ë¡£Àø¿å´Ï¤¬¤³¤ÎÆÃÀ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±£ÊÃ¤ò¿Þ¤ì¤ÐÃµÃÎ¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¡£
ÊÆ³¤·³¤â¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÃÇ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ10ÀÉÍ¾¤ê¤ÎÀèÃ¼ÀïÎÏ¤¬¶õÊì¤ò°Ï¤ó¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ëÏ¢¹ç·±Îý¤Ç¡¢Å¨¤ÎÀø¿å´Ï¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï¤¬Ëè²óËÉ¸æÌÖ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£¸½ºßËÌÄ«Á¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀø¿å´Ï¤Î3Ê¬¤Î1¿å½à¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¤±¤ÇËÌÄ«Á¯¤ÎÀø¿å´Ï¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´ÏÊÝÍÅØÎÏ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍÌµ¿ÍÊ£¹çÂÎ·Ï¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡£
²áµî¤Î·ìÌÁ¤äÆ±ÌÁ»þÂå¤òµ¿¤ï¤»¤ë¡¢°ìÀ£Àè¤â¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·°ÂÊÝ¤ÏÌ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àï¾ì¤ÇÌµ¿Í¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
ÖÃ½á´î¡Ê¥Á¥§¡¦¥æ¥ó¥Ò¡Ë¡¿¸µ¹çÆ±»²ËÅµÄÄ¹¡¿³¤ÍÎÏ¢ÌÁÁíºÛ