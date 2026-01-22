タレントの恵俊彰が２２日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ひるおび」で、デビュー記念日を迎えた人気グループに粋な計らいを見せた。

この日デビュー６周年を迎えたＳｉｘＴＯＮＥＳは、早朝から各局の生番組をハシゴ出演。日本テレビ系「ＺＩＰ！」では、ジェシーが「お花、お花、ありますか？」と受け取るしぐさを交えながら、“おねだりボケ”をさく裂させた。だが、用意されておらず、水卜麻美アナは「ごめんなさい。そういうのはないです」と苦笑いを浮かべるしかなかった。

その後生出演した「ひるおび」では、メンバー６人がスタジオにそろうと、すかさず恵が「ジェシーさん、おめでとうございます。朝からチェックしてましたよ。欲しがってるから」と黄色やピンクで彩られた花束を、手渡しでプレゼント。別番組での“フリ”を拾ってもらったジェシーは驚きつつ、「やった。いただきました〜。やっとお花を。ボケがほんとに実るとは」と喜んでいた。

テレビ局の垣根を越えたサプライズ祝福に、ＳＮＳには「ひるおびがとうとう花束用意してくれてほんと爆笑した」「花束ボケが本当になっちゃったの笑う」とファンからも歓喜の声が寄せられた。