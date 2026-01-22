大雪が見込まれる23日～25日 県内の列車運行計画と見通し 秋田新幹線を含め多くの路線に影響出る可能性 JR秋田支社（22日午後3時）
大雪が見込まれる23日から25日の列車運行の見通しが発表されました。
県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れ等などの影響が出る可能性があります。
JR秋田支社が21日午後3時に発表した、列車運行計画と見通しは次の通りです。
〈23日の列車運行計画と見通し〉
奥羽線 大館－弘前（青森） 終日、運転取りやめ
東能代－大館 始発から昼ごろまで、運転取りやめ
つがる 41号・42号が全区間で運休
43号・44号が秋田－弘前（青森）で区間運休
スーパーつがる 2号が全区間で運休
1号が秋田－弘前（青森）で区間運休
秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）
田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）
奥羽線 院内－秋田－東能代
羽越線 秋田－酒田（山形）
五能線 東能代－深浦（青森）
男鹿線 秋田－男鹿
〈24日～25日の列車運行の見通し〉
以下の路線に、終日、遅れや運休が発生する可能性があります。
秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）
田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）
奥羽線 院内－秋田－青森
羽越線 秋田－酒田（山形）
五能線 東能代－弘前（青森）
男鹿線 秋田－男鹿
バス等による代行輸送は行われません。
JR秋田支社は、天候によって運行の見通しが変更となる場合があるとして、利用の際は最新の運行情報や気象情報を確認するよう呼びかけています。