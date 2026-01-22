「誰も寝てないから試してみた」実は…リバプールMFが精密FK弾の裏話を披露！超仲良しサラーとは何を話していた？
現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、遠藤航（ベンチ入りも出番なし）が所属するリバプールが、マルセイユと敵地で対戦。３−０で今大会５勝目を挙げ、４位に浮上した。
正確無比な右足で先制点を挙げたのが、ドミニク・ソボスライだ。前半終了間際の45＋１分、ゴール前でFKを獲得。すると、25歳のハンガリー代表MFは壁の下を通すグラウンダーの一撃で、鮮やかにゴールネットを揺らした。
今日のサッカー界では、FKの守備側は、壁の選手がジャンプしたスペースをカバーするために、１人寝そべらせるのが一般的だが、マルセイユはその策を取っていなかった。
米大手スポーツチャンネル『ESPN』によれば、ソボスライは試合後のインタビューで相手の守備に触れ、狙い通りだったと明かした。
「事前にリサーチした結果、誰も寝てなければ、壁の下を通すチャンスがあるかもしれないと聞いたんだ。誰も寝てなかったので試してみたら、上手くいったよ」
すぐ横には、アフリカネーションズカップから戻ってきたモハメド・サラーがいた。サラーがキッカーを務める選択肢もあったなか、ソボスライはこうも語った。
「まあ、いつも話し合うよ。彼が『蹴りたいか？』と聞いてきたから、僕は『ああ。誰も寝てないなら壁の下を通す』と答えたんだ。彼は『じゃあ蹴れ』と言ってくれた。それでゴールを決めたんだ。
彼が戻ってきて本当に嬉しいよ。ピッチ内外でチームを支えてくれている。ご存知の通り、僕は彼と非常に親しい。何度も試合の流れを変えるクオリティを証明してきた彼とプレーするのが好きなんだ。今日彼は得点もアシストもなかったけど、懸命に働いていた。おそらく次の試合では得点するか、誰かにアシストするだろう」
ついにエースが戻ってきたリバプール。プレミアリーグも含めて、ここから更に順位を上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リサーチの賜物！ソボスライのFKは狙い通り、壁の下を通り――
