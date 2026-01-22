「才能爆発音シャワー」工藤静香、若手クリエーターとの集合ショット公開「さらに忙しくなってしまう人たちでしょう」
歌手の工藤静香さんは1月21日、自身のInstagramを更新。なにわ男子をはじめとする多くのアーティストに楽曲提供しているクリエイターユニット「amazuti」のメンバーとの集合ショットを公開し、注目を集めています。
【写真】工藤静香、「amazuti」との集合ショット
このメンバーでレコーディングを行ったようで、工藤さんは「初対面の感じがしないクリエイティブを愛する方々でした とても楽しいレコーディングでした」「ありがとうございました」とコメントしました。
この投稿にファンからは、「NEW ALBUMが益々楽しみに」「才能爆発音としーちゃんの歌声の化学反応が楽しみです」「しーちゃん、今日もCUTEですっ」「ロックなしーちゃんに期待大」「わぁ〜なんかもう〜ワクワク 早く聴きたいです」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】工藤静香、「amazuti」との集合ショット
「クリエイティブを愛する方々でした」工藤さんは「才能爆発音シャワーを浴びてきました〜笑 この方々は、さらに忙しくなってしまう人たちでしょう」とつづり、5枚の写真と1本の動画を掲載しました。1枚目の写真には、同ユニットの代表を務める敬也-keiya-さん、作曲家の宮崎諒さん、ベーシストのTAIGAさん、ドラマーの藤崎誠人さんと、工藤さんが笑顔で写っています。
この投稿にファンからは、「NEW ALBUMが益々楽しみに」「才能爆発音としーちゃんの歌声の化学反応が楽しみです」「しーちゃん、今日もCUTEですっ」「ロックなしーちゃんに期待大」「わぁ〜なんかもう〜ワクワク 早く聴きたいです」との声が寄せられています。
wacciともレコーディングを行う2025年12月17日に、「来年に向けてのアルバム制作がスタートしました！」と投稿していた工藤さん。5人組バンド・wacciとレコーディングを行ったことを明かし、集合ショットを公開しています。気になる人はチェックしてくださいね。
(文:勝野 里砂)