グルテンフリーじゃないみたい! 大ヒットスイーツ「あまおうブレヴァン」の販売開始
千葉県に展開する菓子店「お菓子のたいよう」では1月22日より、冬・春限定商品「あまおうブレヴァン」を販売している。
福岡県産あまおう苺を贅沢に重ねたバウムクーヘン
千葉県産の米粉を100%使用した新感覚のバウムクーヘン「あまおうブレヴァン」が登場した。従来の軽やかなバウムクーヘンとは異なり、重厚感のある生地が特徴で、外はサクサク、中はもっちりとした食感。グルテンフリーでありながら、その満足感はまるで小麦を使用したかのようだ。
いちごをただの飾りではなく、主役として活かすことをコンセプトにしている
同品の開発には多くの試行錯誤が重ねられ、いちごの女王とも称される「あまおう」の魅力を最大限に引き出すことに注力している。もともとは年始限定商品として企画されたが、予想を超える反響を受けて販売期間が延長。多くの支持を得て大ヒットスイーツへと成長した。
華やかなパッケージとピンク色のバウムクーヘン
ギフトにふさわしい華やかなビジュアルは、思わず写真を撮りたくなるほど。特に、小麦アレルギーの人や美容・健康を意識して小麦商品を控えている人への贈り物として人気を博している。
価格： 店頭 2,200円、 楽天市場 2,640円
販売店舗：お菓子のたいよう全店舗/楽天市場オンラインショップ
※販売期間は1月22日(木)〜4月頃まで。なくなり次第終了
