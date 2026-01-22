丼の上は大体「黒」! ご飯が進む濃厚「黒味噌肉めし」が期間限定で登場
「肉めし岡もと」では1月21日より、看板メニューの「肉めし」を濃厚な黒味噌仕立てにした「黒味噌肉めし」を期間限定で販売開始した。
見た目も味もインパクトのある一品
白米の上に黒味噌ダレで煮込んだ肉をたっぷりと盛り付け、豆腐と煮玉子にも同じタレを絡めた新メニュー「黒味噌肉めし」が登場した。仕上げには高菜を添え、丼全体が黒い見た目となっており、そのインパクトは強烈だ。味わいも見た目に負けず劣らず濃厚で、黒味噌特有の深いコクと甘辛さが特徴となっている。
ホルモンと黒味噌で煮込んだ肉を合わせた黒ホルモン肉めし
さらに、人気のホルモンと黒味噌で煮込んだ肉を合盛りにした「黒ホルモン肉めし」も用意されている。濃厚な味わいを求める人にとって、ご飯が進む満足度の高い一品だ。
価格：黒味噌肉めし 979円 黒ホルモン肉めし 1,199円
販売期間：2026年1月21日(水)より期間限定で販売
