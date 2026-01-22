将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日午前3時15分、肺炎のため86歳で死去した。福岡県出身。戦前生まれ最後の名人経験者だった。突然の訃報に、列島が悲しみに包まれた。

日本将棋連盟は「2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します」と訃報を伝えた。

SNSでは「すごく悲しいニュース。ご冥福をお祈りいたします」「ひふみん…いつもニコニコしてらしてずっとお元気でいてくれるって勝手に思ってしまってたな」「愛嬌のある独特な喋り方もまた好きでした」「晩年は面白いおじいちゃんだったけど、やはり将棋の実力あればこそだったよなあと」「ご冥福をお祈りします ユニークなキャラで大好きでした」などの追悼の声が相次いだ。

加藤さんは1940年（昭和15年）生まれ。名前の由来は1月1日生まれで、1940年が日本の皇紀でいう紀元2600年にあたり、この2の数字を間に三男であったことから「一二三」と名付けられたという。小4の時に目にした新聞の将棋観戦記と詰将棋に影響を受け、51年に南口繁一門下として関西奨励会入り。54年8月に四段昇級でプロ棋士に。14歳7カ月での快挙で史上初の中学生棋士となった。これは16年に14歳2カ月で四段に昇段した藤井聡太が更新するまで、62年にわたり維持された記録だった。

58年4月に18歳3カ月で八段となり「神武以来（じんむこのかた）の天才」と呼ばれた。73年九段に昇段。棋風は居飛車党を貫き、数々の定跡の発展に貢献。自身が良いと思った戦型を採用し続け、時の流行りの戦型にはあまり左右されなかった。タイトル戦は名人、棋王など獲得合計8期。17年に引退するまで、歴代1位の現役勤続年数62年10カ月を誇り、通算成績は対局数2505（歴代1位）で1324勝（同4位）1180敗（同1位）。引退後はテレビのバラエティー番組にも数多く出演し、「ひふみん」の愛称で人気を得た。