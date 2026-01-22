ÏÂ²Î»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿àÄÁÌ¯¤¹¤®¤ë¥ß¥«¥óá¤Ë3.5Ëü¿ÍÂç¶½Ê³¡¡¥¢¥ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ã¢ö
¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ª¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤ÎÒì¤¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ÌÊª¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û230.2ËüÉ½¼¨¡¢5.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥¢¥ì¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤¥ß¥«¥óá
2026Ç¯1·î20Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÍÅÄÃÏ°è¤Ç´»µÌÇÀ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëOrangeeeen¡Ê¡÷Orangeeeen2¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î......¤¨¡¢¤Ê¤Ë¥³¥ì¡©
Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Òì¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÉÔÃÎ²Ð¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Î´»µÌÎà¤é¤·¤¤¤¬......¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ä¤±¤ËºÙÄ¹¤¤¡£
¤Ê¤ó¤À¤«......¤È¤Ë¤«¤¯ÄÁÌ¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡ÊÉ®¼Ô¤Ï¡¢»ÍÊ¬²»Éä¤ß¤¿¤¤?¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê21ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡ª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡¼¡×
¡Ö¤Ï¤Ï¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×
¡Ö»ÍÊ¬²»Éä¤À¡¼¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤¿¤éÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤¤¤ÆÈ¬Ê¬²»Éä¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö°á¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡Ö¥´¡¼¥ä¤Îº¢¤Îµ²±¤À¤Í¡×
¡ÖÃæ¿È¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
......¤Ê¤É¤Ê¤É¡£Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£³§¤µ¤ó¡¢¿§¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï21Æü¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÉÔÃÎ²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Orangeeeen¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¡ª¥¢¥ì¤ä¤Ê¡×
Orangeeeen¤µ¤ó¤¬ÄÁÌ¯¤ÊÉÔÃÎ²Ð¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï20Æü¡£¼«²È¤Î±àÃÏ¤Ç¼ý³Ïºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÉã¿Æ¤È¤Î¼ý³Ïºî¶ÈÃæ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¡Ø²¿¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¡ª¥¢¥ì¤ä¤Ê¡Ù¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê²¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤«¡ª¡©¡Ë¡×¡ÊOrangeeeen¤µ¤ó¡Ë
Orangeeeen¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÉÔÃÎ²Ð¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ï´ñ·Á¤Î²Ì¼Â¤¬µ©¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢´»µÌÇÀ²È¤ÎOrangeeeen¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¤â¤Î¤Û¤ÉºÙÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
Orangeeeen¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎºÙÄ¹¤¤ÉÔÃÎ²Ð¤ò¼ý³Ï¤·¡¢ÀÚ¤Ã¤ÆÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ì±þ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃæ¿È¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤³¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¥ß¥«¥ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÆÃ¸¢¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡©