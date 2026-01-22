ロッテは２２日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。新人選手からはドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎、同２位・毛利海大投手（２２）＝明大、同５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運、同７位・大聖投手（２３）＝ホンダ鈴鹿＝の４選手が１軍キャンプ帯同となった。

毛利は同じ左腕でタイプも近い小島への弟子入りを志願した。これまで小島の早大時代からプロ入り後まで、様々な映像を見てきたことを明かし、「力感がないというか、その中で試合を作っていくのがすごいなと思いながら見てました」と尊敬の眼差しを見せた。

「小島さんにはいろんな話を聞いて、吸収できるものを全部吸収したいなと思っています」と話し、「生活面とか、どういう過ごし方をしてるのかとか。１年間戦うためにどういう準備をするのかとかっていうのは、いろいろお聞きしたいなと思っています」とプレー以外の部分も参考にする思いだ。

この日は新人合同自主トレで３度目のブルペンに入り、捕手を立たせたままで３０球、カーブ、ツーシームも混ぜて投げ込んだ。「寒いので、ちょっと出力も上げたくても上がんないというか。でも、それなりに良いボールを投げられてたのかなと思います」と順調な調整ぶりをアピールした。