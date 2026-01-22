歌手で俳優の星野源（44）が21日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」(水曜後11・00）に出演。超人気ガールズグループのプロデュースを振り返った。

俳優の松重豊と韓国を旅しながら音楽トークを展開した。自身の楽曲は自らプロデュースも行っているが、松重から「完全に自分がプロデューサーに回ったことはないんですか」と問われ、「あります」と回答した。

「LE SSERAFIM（ル セラフィム）の作詞。曲作りも含めて。プロデュースしたのが、最初がそうですね」と韓国の女性5人組グループのプロデュースを手掛けたと言い「凄い楽しかったですね」と回顧した。

作業は「自分が歌うってなると、自分のやれることってめちゃめちゃ制限があるんで。自分の声のキーとかもそうですし、自分がやるならこういう方向が一番面白いだろうみたいなことになっちゃうんですけれど」と明言。

プロデュース専念の場合については「完全に100客観的にはなれないんですけれど。やっぱり違うアーティストをプロデュースするってなると、結構客観的に作れるので、凄く面白かったですね」と続けた。

松重が「洋の東西を問わず、この人プロデュースしたいっていうのはあるものなんですか」と尋ねると、「あります、あります」と星野。「まあでも売れるかどうかみたいなのは全然分からないんですけれども」と淡々と話した。