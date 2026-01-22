謎を解かないと帰れない? SNSで話題の不思議な喫茶店「はてな珈琲店」が関西初上陸
東京で人気の「謎を解かないと帰れない」謎解きカフェ「はてな珈琲店」の新店舗が、1月26日に大阪梅田でオープンする。
1人でも気軽に立ち寄れるカフェ
謎解きカフェ「はてな珈琲店」が、関西初となる店舗を梅田にオープンした。同店は、オシャレな店内でコーヒーを楽しみながら謎解きに挑戦できる新感覚のカフェ。予約不要で気軽に立ち寄れる。
はてな珈琲店で取り扱う謎はすべて完全オリジナル
一般的な体験型脱出ゲームとは異なり、制限時間は設けられていない。ドリンク片手にゆっくりと謎に向き合えるが、一度入店すれば謎を解き切るまで帰れないというユニークなルールが設定されている。
はてな珈琲店 大阪梅田店内の様子
1号店となる横浜駅前店は、オープン情報を公式X(旧Twitter)にて謎付きで投稿したところ、1日で約10万インプレッションという大反響を呼んだ。開店前から期待の声が多数寄せられ、オープンから1カ月で500名を超える来店者を記録した。
東京のはてな珈琲店は満席で2時間待ちとなる日も続出するなど人気店へと成長。東京での成功を受け、より多くの人に謎解きの魅力を届けるため、大阪梅田に新店舗をオープンする運びとなった。
