¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¤³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·£³Ç¯¼å¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾Íè¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¹â¹»»þÂå¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿¶µ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢ÃË¤Î¿Í¤È¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤Ê¡£Î®½Ð¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¡£¿¹¤ÎÉã¿Æ¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤Ç¡¢¶È³¦¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£Î£È£Ë¥¢¥Ê¤ò¼¤á¥¿¥ì¥ó¥ÈÅ¾¿È¤·£±£°Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î£Í£Ã¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê£´£µ¡Ë¤â¡¢¿¹¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¾å¤ÎÀ¤Âå¤À¤¬Æ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â¡¢²áµî¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿Êý¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È°ìËç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿Êý¤«¤é¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Î¡×
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Î®½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¥×¥ê¥¯¥é¤È¤«¡£¥×¥ê¥¯¥é¤È¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤«¤«¤éÎ®½Ð¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡££Ó£Î£Ó¥á¥Ã¥Á¥ã¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤«¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¼«Ê¬¤Ç¡ÊÅê¹Æ¤ò¡Ë¾å¤²¤ë·Ï¤Î¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¡Ä¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£à¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»£¤ë¤ÈºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤Êá¤È¥Ë¥ª¤ï¤»¤½¤¦¤ÊÈà»á¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¡¢Á÷¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¹³ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ¡ÖÝ°ºä£´£¶¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Õ¥¸¤Î¶É¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö»ä¡¢£±£µºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÍ§Ã£¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£