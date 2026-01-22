【牛角】「一番安い」食べ放題コースがグランドメニューに新登場 - カルビ・ハラミなど50品が3058円
レインズインターナショナルが展開する牛角は1月21日、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして「50品コース」(3,058円)を全国の牛角店舗で発売した。
「50品コース」(3,058円)
同コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインナップしている。さらに、牛角ファンから支持を集める「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」なども含まれている。「デザート食べ放題実施店舗」では、デザートも食べ放題となる。グランドメニューの食べ放題コースの中で最もお手頃な食べ放題コースでありながら、満足感のある内容となっている。
時間は90分制(ラストオーダー70分)で、価格は3,058円。小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きとなる。なお、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していない。
