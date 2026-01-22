西野カナ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】歌手の西野カナが1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ブロンドヘア姿の新ビジュアルを公開し、反響を呼んでいる。

◆西野カナ、ブロンドヘア×パーカーの新ビジュアル公開


西野は、2月6日（金）に配信リリースされる新曲「君のせい」の新ビジュアルを初公開。ブロンドヘアにカジュアルなパーカーを合わせたラフなスタイルを披露している。

◆西野カナの投稿に反響


この投稿には「ブロンド姿が新鮮」「カジュアルなのに西野カナらしい」「似合いすぎてる」「ビジュ天才」「新曲がますます楽しみ」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

