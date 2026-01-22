俳優の綱啓永が２２日、都内で「セブンイレブン・ジャパン 新スイーツ発表会」に４人組お笑いグループ「ぼる塾」の田辺智加、あんり、きりやはるかとともに登場した。

セブンイレブンが、近年成長し続けるコンビニスイーツ市場に向け、五感から心が満たされる「しあわせ食感」のスイーツを開発。大の甘党だという４人はそれぞれ新商品の魅力を発信した。

綱はイベントのために「朝ご飯を抜いてきた」という徹底ぶり。「（スイーツは）毎日食べます。毎食食べたいところなんですけど、体形維持のために怒られちゃうので毎日にしてます」とスイーツへの愛を存分に語った。

特にチョコが好物のようで、「（食事中の）真ん中にもはさみたい。真ん中と最後に２回食べる（のが理想）」と告白すると、田辺も「なかなかいないですね、こういう方は」と愛の大きさを認めていた。

この日は３種類の新商品が紹介されたが、綱は「とろ生食感チーズケーキ」を“推しスイーツ”に指名。その心は「物によって苦手だなって思うことがあるが、このチーズケーキはどタイプ。酸味と甘みのバランスが本当にちょうど良くて、食感も良く本当に美味しかった」と絶賛。続けてきりやも「白ワインとかと合いそうだなと思って、ぜひ一緒にお酒と食べたいなと思った」と笑顔を見せた。